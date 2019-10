Hier wird Ihnen geholfen

Plus Die Bauarbeiten an der Dillinger Behörde dauern noch an. Aber das Infocenter steht schon.

Früher, da war der Eingang des Dillinger Landratsamtes ein kühles dunkles Loch mit einem Ständer voller Flyer und ein paar Wegweisern an der Wand. Hinter einer kleinen Tür verbarg sich ein Schalter. Dort konnte man sich bei Mitarbeitern des Landratsamtes an-melden und nach dem Weg fragen. Noch eine Tür weiter gelangte man ins Treppenhaus. Jetzt ist alles anders.

Nicht nur die Möbel sind neu

Direkt hinter der Eingangstür steht das neue hochmoderne Infocenter der Behörde. Nicht nur die Möbel sind neu; es gibt einen schicken Schriftzug auf Glas („Willkommen im Landkreis Dillingen an der Donau“), einen Blend- und Sonnenschutz, eine moderne Licht- und Lüftungsanlage. Ursula Hillenmeyer und Sieglinde Schmidt wechseln an diesem Arbeitsplatz jeweils mittags jeden Tag ab. „Das ist jetzt wirklich eine zentrale Anlaufstelle. Und sie wird sehr gut angenommen“, freut sich Sieglinde Schmidt. Sie liebt die Arbeit. „Das ist genau das, was ich immer machen wollte“, sagt sie und strahlt. Seit zwei Jahren ist sie im Dillinger Landratsamt tätig. Die meisten Besucher bräuchten eine Wegbeschreibung, sagt sie. Nicht einfach, jetzt, während der Umbauphase, wo manche Kollegen nicht nur ein-, sondern gleich zweimal umziehen. „Wir sind sehr flexibel und spontan“, sagt Ursula Hillenmeyer und lacht. Sie zeigt den Lageplan des Landratsamtes, den es für jedes Stockwerk einzeln gibt. So könne man die Besucher auf ihren Weg vorbereiten. In der Regel klappe das ganz gut. Die beiden Frauen fühlen sich im Foyer wohl. Die Angst, es könnte ziehen, habe sich nicht bestätigt, der Arbeitsplatz sei angenehm und hell. Nur beim Telefonieren müssen die beiden nun, da sie so zentral sitzen, noch mehr aufpassen. „Wegen der Datenschutzgrundverordnung achten wir sehr auf Diskretion. Wir wiederholen keine Namen und versuchen Gespräche möglichst schnell weiterzuleiten“, erklärt Ursula Hillenmeyer. Sie ist seit sechs Jahren in der Behörde tätig.

Wann die Bauarbeiten abgeschlossen werden

Direkt hinter dem Infocenter öffnet sich der Blick auf den Parkplatz. Dort sind die Bauarbeiten noch in vollem Gange. Schwere Maschinen stehen im Hof. Laut Peter Hurler, Pressesprecher der Behörde, befinden sich die gesamten Baumaßnahmen, dazu gehören der Erweiterungsbau, die Sanierung des Querbaus mit dem Großer Sitzungssaal und die energetische Sanierung des Bestandsgebäudes sowohl im Kostenrahmen als auch im Zeitplan. „Wir gehen aktuell für die gesamte Baumaßnahme von Gesamtkosten in Höhe von rund 12,1 Millionen Euro aus“, so Hurler.

Bisher läuft alles termingerecht

Stand heute sei die Baumaßnahme im März 2020 komplett abgeschlossen. Dabei hänge die Umsetzung der Neugestaltung der Außenanlagen, also des Parkplatzes von den Witterungsverhältnissen im Winter abhängen. Derzeit laufen die Arbeiten am Längsbau. Die Fertigteilelemente, also Fassade und Fenster, sind komplett eingebaut. Restarbeiten des dritten Sanierungs-Abschnitts (Dachsanierung, Heizung-Lüftung-Sanitär und Elektro-Installationen sowie Innenanschlussarbeiten der Fertigteilfassade) sollen bis Ende November fertiggestellt sein. Parallel dazu werden Unterhaltsmaßnahmen (Bodenbelag, Innentüren, Maler, Trockenbau) durchgeführt. Auch diese Arbeiten werden laut Hurler termingerecht ausgeführt.

Die Arbeiten zum Forschungsprojekt (Deckensegel mit integrierten Ventilatoren) werden bis Ende diesen Jahres abgeschlossen.

Ende November/Anfang Dezember sei der Umzug der Mitarbeiter vom Erweiterungsbau in die ehemaligen Büroräume des dritten vertikalen Sanierungsabschnitts Längsgebäude geplant. Danach ist der Erweiterungsbau für die Umzüge der Mitarbeiter aus den Außenstellen (Fachbereich Gesundheit und Amt für Jugend und Familie) in den Erweiterungsbau frei.

Auch die westlichen Parkplätze im Hof werden erneuert

Bis zum Abschluss der gesamten Baumaßnahme im März 2020 müssen noch folgende Arbeiten ausgeführt werden: Einbau der Laboreinrichtung für den Fachbereich Gesundheit im Erweiterungsbau (Ausführung jetzt im Dezember oder im Januar); Ergänzung beziehungsweise Erneuerung der Möblierung, sowie Restarbeiten und gegebenfalls Mängelbeseitigung.

Im Zuge der Gestaltung der Außenanlagen werden die westlichen Parkplätze im Parkhof komplett erneuert und neu angeordnet. Statt der vorherigen Längsparkplätze werden die Autos dann quer abgestellt. In diesem Zusammenhang werden der Gehweg erneuert und eine zusätzliche Außenbeleuchtung entlang dieses Gehwegs errichtet. Das soll voraussichtlich im März 2020 geschehen. (mit pm)

