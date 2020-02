Hier wird Menschen mit neurologischen Krankheiten geholfen

Plus Beim TV Lauingen haben Menschen mit neurologischen Erkrankungen seit einigen Wochen die Möglichkeit, sich beim Reha-Sport auszutauschen. Vier Teilnehmer haben von ihren Erfahrungen berichtet.

Lothar Neubauer, Josef Mayerle, Adelbert Scherieble und Alois Aigner sitzen auf einer Holzbank und unterhalten sich. Im Hintergrund läuft Schlagermusik. Sie treffen sich jeden Mittwochvormittag. Zum gemeinsamen Reha-Sport. Seit rund sechs Wochen trainieren die vier Männer gemeinsam mit Yvonne Bayerle beim TV Lauingen. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch eine Gemeinsamkeit teilen sie: Eine neurologische Erkrankung schränkt ihren Alltag ein.

„Es ist großartig, dass wir im Landkreis nun endlich die Möglichkeit zu gemeinsamem Training haben“, sagt Lothar Neubauer. Als er vor sieben Jahren einen Schlaganfall erlitten hatte, gab es für ihn keine Anlaufstelle in unmittelbarer Nähe. Stattdessen stand er vor einem Scherbenhaufen. Von heute auf morgen musste er die Kontrolle über seinen Körper wieder neu erlernen – allein. Neubauer erinnert sich: „Das Erste, das ich versucht hatte, war, geradeaus auf einer Linie zu gehen.“ Alltägliche Bewegungen wie das Treppensteigen werden auf einmal zu einer unmöglichen Herausforderung. Hilfe vor Ort gab es keine. Deshalb suchte er sich ein Fitnessstudio. „Gar nicht einfach, einen Trainer zu finden, der gut anleiten kann“, sagt er. Und lächelt Yvonne Bayerle zufrieden an.

Beim Training werden Säckchen mit Sand verwendet

Inzwischen hat die Übungsstunde begonnen. Zwei Säckchen, gefüllt mit Sand, darf sich jeder Teilnehmer aus einer großen Kiste nehmen. „Los geht’s“, ruft die Trainerin und zeigt den Männern die erste Übung. Mit den Säckchen in der Hand sollen sie in die Luft boxen. Rechts und dann links. „Jetzt die Säckchen auf die Schulter legen“, gibt Bayerle nach einigen Runden die nächste Anweisung. Sie macht es vor: ganz langsam in die Knie gehen und wieder aufrichten. Die Säckchen sollen auf den Schultern liegen bleiben, der Rücken muss gerade bleiben. „Plopp“, tönt es immer wieder durch die Halle. „Ich brauche neue Schultern, mit meinen geht das nicht“, sagt Neubauer und lacht.

Für die nächste Übung holen die Männer einen blauen Schaumstoffwürfel. „Wir trainieren jetzt die Balance“, erklärt die Trainerin. Adelbert Scherieble steigt mit beiden Füßen vorsichtig auf den wackeligen Untergrund. „Ich war viele Jahre im Turnverein des TV Lauingen“, erzählt er. Das Gleichgewicht muss er nach seinem Schlaganfall aber wieder neu trainieren. Die Übungen auf dem unsicheren Untergrund würden ihm dabei helfen. Auch die Schlagermusik im Hintergrund ist bei der Balance-Einheit eine Stütze. „Der Rhythmus macht es einfacher, das Gleichgewicht zu halten“, erklärt Bayerle. Außerdem gefällt sie.

Mit dem rechten Ellenbogen sollen die Teilnehmer nun das linke Knie berühren. Was anfangs ein bisschen wacklig scheint, wird mit der Zeit immer sicherer. „Nach der Stunde gehe ich immer mit einem guten Gefühl nach Hause“, verrät Josef Mayerle, der auf einem Bein balanciert. Beim Üben wird aber nicht nur das Gleichgewicht trainiert, sondern auch die Muskulatur gekräftigt und die Beweglichkeit gefördert.

Ein Parkinsonpatient fährt regelmäßig nach München zum Stammtisch

Egal, ob Schlaganfall- oder Parkinsonpatient: Den Austausch untereinander schätzen die Teilnehmer besonders. „Es ist leichter, den Schweinehund zu überwinden, wenn man bekannte Gesichter trifft“, sagt Mayerle. Das Gespräch mit Gleichgesinnten schätzt auch Alois Aigner besonders. Da es im Landkreis keine Selbsthilfegruppe für Parkinsonpatienten gibt, fährt er regelmäßig nach München. „Wir haben dort einen Stammtisch“, sagt er. Dass er seit wenigen Wochen auch vor Ort die Möglichkeit hat, sich zu vernetzen, freut ihn.

Inzwischen haben sich die Männer in einen Kreis gestellt. „Zum Abschluss noch etwas für die Konzentration – auch das ist wichtig“, sagt Bayerle. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer abwechselnd eine Zahl sagen und bis fünf zählen. Schritt für Schritt werden anschließend die Nummern durch Gesten ersetzt. Aus der Eins wird beispielsweise eine Kniebeuge, bei der Vier sollen die Teilnehmer klatschen. „Sogar ich muss höllisch aufpassen, damit ich weiß, was an die Reihe kommt“, verrät die Trainerin und lacht fröhlich.

Weitere Informationen rund um den Reha-Sport für Teilnehmer mit neurologischen Erkrankungen unter Telefon 07327/329 oder direkt bei Yvonne Bayerle unter 0177/1956727.

