Lions spenden an „Glühwürmchen“

Unterstützung für den Verein, der sich um kranke Kinder und deren Familien kümmert

Mit einem dicken Scheck im Gepäck fuhren Vertreter des Dillinger Lionsclubs nach Tapfheim zum Verein Glühwürmchen, der krebs-, schwerst- und chronisch kranke Kinder und deren Familien unterstützt.

Da im Dezember 2020 der Christkindlmarkt im Dillinger Schlossgarten coronabedingt ausfallen musste und damit die Attraktion am Lionsstand, die Feuerzangenbowle, wegfiel, haben sich die Lions etwas Besonderes einfallen lassen. Das heißbegehrte Getränk wurde trotzdem hergestellt, in Flaschen abgefüllt und in der Marienapotheke in Dillingen und an Lionsfreunde direkt verkauft. Die 255 Flaschen waren bald vergriffen. Da auch die Weihnachtsfeier abgesagt werden musste, hatte Lionspräsident Martin Jenewein alle Mitglieder gebeten, den eingesparten Betrag zu spendieren. Mit beiden Aktionen kam die stolze Summe von 5535 Euro zusammen. Dieser Betrag wurde jetzt an den Verein Glühwürmchen übergeben. Vorsitzende Rosmarie Schweyer nahm sie mit großer Freude entgegen.

Im Gespräch erfuhren die Lions, dass der Verein aufgrund eigener Erfahrungen von Angehörigen krebskranker Kinder gegründet wurde. Er unterstützt die betroffenen Familien bei auftretenden Schwierigkeiten, hilft ihnen bei hohen Krankheitskosten, organisiert Ausflüge und Familiennachmittage und arbeitet unter anderem mit der Klinikseelsorge am schwäbischen Kinderkrebszentrum und am Josefinum in Augsburg zusammen. Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich, somit kommen die Spenden laut Pressemitteilung zu 100 Prozent bei den Betroffenen an. Als sich die Lions verabschiedeten, waren sie überzeugt, dass ihre Spende ein kleines Licht im Dunkel für die betroffenen Familien ist. (pm)