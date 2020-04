12:22 Uhr

Hilfe aus Peterswörth: Mit Mundschutz nach Rumänien

Ehrenamtliche vom Verein für mehr Humanität und Frieden aus Peterswörth haben Hilfsgüter nach Rumänien geliefert. Dabei gerieten sie mit voller Wucht in die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die vor allem an den Grenzen zu spüren waren. Zum Eigenschutz trugen die Helfer Gesichtsmasken.

Ehrenamtliche vom Verein für mehr Humanität und Frieden aus Peterswörth liefern Hilfsgüter nach Osteuropa und geraten dabei in die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Der Verein für mehr Humanität und Frieden aus Peterswörth hat sich kürzlich zu einer Hilfsfahrt nach Rumänien aufgemacht. Auf den Weg machten sich laut Pressemitteilung Christoph Stein, Stojan Schenk und Johann Öfele, ausgestattet mit Mundschutz und Hygiene-Spray. Nach einem Zwischenstopp in Ungarn kam die Meldung, dass die Grenze zu Rumänien wegen Corona für Deutsche nicht passierbar sei. Die Beteiligten überlegten sich, wie sie die Hilfsgüter trotzdem ans Ziel bringen konnten.

Hilfe aus Peterswörth nach Rumänien

Ein Informant aus Ungarn berichtete, dass für Lkw-Fahrer keine Probleme bestehen. Und tatsächlich: Als die Peterswörther an der Grenze ankamen, wurden sie im Nu abgefertigt. Die drei Zöllnerinnen, nur eine mit Mundschutz, erledigten in wenigen Minuten die Papiere. Dann noch zwölf Euro Maut zahlen und schon ging es weiter in Richtung Simand in Rumänien. Bei der Besprechung stellte sich heraus, dass die Peterswörther doch nach Cighid fahren können, nur ohne Kontakt zu den Jugendlichen. Da stimmten die Peterswörther zu, und fuhren nach Cighid. Dort luden sie fünf Polsterliegen, Kleidung und Waschmittel sowie Süßigkeiten ab – nicht ohne Mundschutz. Den Stempel für die Ladepapiere brachte Direktorin Daniela Nistor gleich mit an den Lastwagen, um nicht in die Gebäude gehen zu müssen.

Sechs Paletten medizinisches Zubehör

Nun fuhren die Helfer zurück nach Chisineu-Chris, um dort nach Zarrant abzubiegen. Etwa 30 Kilometer südöstlich von Chisineu-Chris liegt Zarrant. Unter den Fahrern wurde Mundschutz vereinbart. Es warteten schon viele Helfer einer Minderheit vor Ort, ohne irgendwelche Vorkehrungen wie Mundschutz oder Ähnlichem. Schon nach einer Stunde wurde die Physiopraxis abgeladen. Der örtliche Arzt hat vor etwa 18 Jahren von den Helfern eine komplette Arztpraxis zum Start seiner Karriere erhalten. Er erinnerte sich an diese Aktion und freute sich, dass man sich so wieder sieht. Anschließend zeigten sie den Gästen noch das im Rohbau befindliche, neue Ärztehaus für vier Einheiten in der Dorfmitte. Der Bürgermeister und Doktor mit allen Gemeinderäten bedankten sich für die großzügige Spende. Es ging weiter in Richtung Simand zum Lager von Laura Bejan. Dort wurden die Hilfsgüter entladen. Darunter auch sechs Paletten medizinisches Zubehör wie Verbandsmaterialien, Katheter, Pflaster und Urinbeutel, das für das Krankenhaus in Arad und in Chisineu-Chris vorgesehen ist.

Lange Schlangen an der Grenze

Dann galt es, den Rückweg nach Gyula (Ungarn) anzutreten. An der Grenze standen etwa 20 Lastwagen zur Abfertigung vor den Helfern, die Einfahrt dauerte etwa eine Stunde. So erreichten sie nach Mitternacht ihr Haus in Gyula.

Am nächsten Tag ging es weiter in Richtung Heimat. Da die Peterswörther an der Straße zur Grenze vorbei mussten, sahen sie, was dort los war. Lastwagen an Lastwagen stauten sich auf etwa 2,5 Kilometer zurück. Was war da passiert? Jedenfalls hatten die drei Fahrer der Peterswörther die richtige Entscheidung getroffen, gleich nach dem Aufbau zurückzufahren. In Nickelsdorf sah die Situation noch schlechter aus. Dort standen nicht nur bis 5,5 Kilometer die Lastwagen, sondern auch die Auto-Spur war voll. Alle Gastarbeiter wollten wohl schnell über die Grenzen in ihre Heimat fahren. Dass die Corona-Epidemie mit solch einer Wucht kam, da waren auch die Zollbeamten überfordert. Über Salzburg fuhren die Helfer nach Deutschland und kamen wohlbehalten in Peterswörth an. Fazit: Aus heutiger Sicht wäre eine Hilfsfahrt schon zwei Tage später undenkbar gewesen. Freiwillig verordneten sich die Fahrer eine 14-tägige Corona-Quarantäne zu Hause. (pm)

Das könnte Sie auch interessieren: