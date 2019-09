vor 26 Min.

Hilfe für Ältere und Betroffene von Handicaps

Der Bezirk Schwaben und der Kreis Dillingen intensivieren ihre Zusammenarbeit. Und so sieht das aus.

Wenn ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung öffentliche Hilfen benötigen, ist es, für sie oftmals schwierig zu wissen, an wen sie sich wenden sollen: Landkreis, die kreisfreie Stadt oder den Bezirk Schwaben? Und das, obwohl das Angebot an Beratungsmöglichkeiten in den vergangen Jahren laut Pressemitteilung stetig zugenommen hat. Um die Zuständigkeiten und Angebote transparenter zu gestalten, besser aufeinander abzustimmen und miteinander zu vernetzen, trifft der Bezirk Schwaben nun mit den schwäbischen Landkreisen und kreisfreien Städten Kooperationsvereinbarungen.

Der Lebensalltag soll leichter werden

Mit dem Landkreis Dillingen ist diese Zusammenarbeit nun bereits schon unterschriftsreif: Bezirkstagspräsident Martin Sailer und Landrat Leo Schrell unterzeichneten das entsprechende Papier. Hintergrund ist das „Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze“, das ab dem 1. Januar 2020 in Kraft tritt. „

Freuen sich über noch mehr Kooperationsmöglichkeiten: Bezirkstagspräsident Martin Sailer (links) und Landrat Leo Schrell. Bild: Gerhard Weiß, Landkreistag

Aber auch ohne diese rechtliche Vorgabe ist es mir ein dringliches Anliegen, dass der Bezirk als moderne Dienstleistungsbehörde den Bürgern, die unsere Beratung brauchen, die Wege erleichtert“, betont Bezirkstagspräsident Sailer. Der Eindruck des „Behördendschungels“ müsse vermieden werden, Ziel der Kooperation sei es, den Grundsatz „Hilfen wie aus einer Hand“ zu verwirklichen. „Es geht allein um die betroffenen Menschen und darum, ihnen den Lebensalltag zu erleichtern“, so Landrat Leo Schrell. „Deshalb“, so Leo Schrell, „begrüße ich die noch engere Zusammenarbeit mit dem Bezirk ausdrücklich.“

Die Zusammenarbeit bei Einzelfällen soll optimiert werden

Die Kooperationsvereinbarung sieht noch weit mehr vor als eine optimierte Zusammenarbeit bei Einzelfällen. „Ziel ist auch die Gestaltung inklusiver Sozialräume“, erläutert Benjamin Gunkel, beim Bezirk Schwaben für Themen der Sozialplanung zuständig. „Das soll beispielsweise durch die gegenseitige Unterstützung und Abstimmung bei Planungen wie dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept, der Teilhabestrukturplanung, dem Aktionsplan Inklusion und weiteren Vorhaben realisiert werden.“

Doppelstrukturen will man vermeiden

Zukünftig, so sind sich Bezirkstagspräsident Sailer und Landrat Schrell einig, wird diese enge Zusammenarbeit positive Effekte vor allem aber für die betroffenen Bürger haben: „Wir können Doppelstrukturen vermeiden, dafür gemeinsam aber neue Angebote schaffen“, so der Bezirkstagspräsident. Wie Landrat Schrell ausführt, ist für den Landkreis Dillingen unter anderem an den Aufbau eines Pflegestützpunktes gedacht, an dem sich der Bezirk, wenn er realisiert würde, beteiligen würde. (pm)

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

Die große Not der pflegenden Angehörigen Der Landkreis übernimmt eine Vorreiterrolle in Schwaben Der Landkreis hat jetzt drei Bezirksräte

Themen Folgen