vor 32 Min.

Hilfe für Frauenhaus Nordschwaben

Lettenbauer: Einrichtung erhält die Diätenerhöhung

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie stehen derzeit viele ehrenamtliche Helfer unter Druck. In den vergangenen Monaten hat die physische und psychische Gewalt in Familien zugenommen, darüber hinaus fallen viele Einnahmen für Hilfsorganisationen weg. Die Einhaltung der Hygienerichtlinien stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Die 38 Abgeordneten der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen haben sich laut einer Pressemitteilung deshalb entschlossen, in diesem Jahr auf die Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung vom 1. Juli zu verzichten und stattdessen die Erhöhung an soziale Initiativen in ihren Betreuungslandkreisen zu spenden. Dabei konnten sie insgesamt eine Summe von 97.664 Euro verteilen. Die Abgeordnete Eva Lettenbauer überreichte nun ihre Spende dem Frauenhaus „Projekt Frauenhaus Nordschwaben – Hilfe bei Gewalt an Frauen und Kindern“. Das Frauenhaus Nordschwaben ist zuständig für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen und gewährt körperlich oder seelisch misshandelten Frauen mit ihren Kindern Schutz und eine vorübergehende Unterkunft. „Frauen, die in Gefahr sind, zu unterstützen ist mir ein großes Anliegen. Im Falle einer Bedrohungssituation muss jede Frau geschützt werden. Ich freue mich, dass ich die wichtige Arbeit des Frauenhauses Nordschwaben in diesem besonderen Jahr mit 2544 Euro unterstützen kann“, so Lettenbauer. (pm)

