vor 18 Min.

Hilfe für den Kinderschutzbund

Der Dillinger Lionsclub verschenkt Desinfektionsmittel

Die Angebote des Dillinger Kinderschutzbundes sind vielfältig. Elterntelefon, begleiteter Umgang für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien, Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“, Kochkurs mit Kindern … 40 aktive Helfer sind ehrenamtlich in Dillingen beschäftigt. Immer wieder unterstützt der Dillinger Lionsclub diese Einrichtung. Eine Anfrage in dieser schwierigen Zeit ergab, dass dort dringend Bedarf in der Versorgung mit Desinfektionsmitteln besteht. 500 Desinfektionstücher und zehn Liter Desinfektionsmittel, die laut Pressemitteilung die Familie Ebensberger aus Mödingen kostengünstig zur Verfügung gestellt hatte, übergaben Lionspräsident Klaus Eickelpasch und Koordinatorin Gisela Bley vor wenigen Tagen der Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes, Birgit Erdle.

Sie bedankte sich für diese großzügige Spende und sprach die Hoffnung aus, dass der derzeitige eingeschränkte Betrieb bald wieder normalisiert werden kann. (pm)

Themen folgen