vor 36 Min.

Hilfe für die Alzheimer Gesellschaft

Der Dillinger Verein hat heuer einiges vor

Einen Scheck in Höhe von 555 Euro übergab Anton Zoller, Geschäftsführer des Sanitätshauses Stein und Mayr in Dillingen, an Iwona Brückner, die Erste Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft für den Landkreis Dillingen.

Anton Zoller erklärte, dass es der gesamten Firma sehr wichtig sei, regional agierende Einrichtungen oder Vereine für das Gesundheitswesen zu unterstützen und auch zukünftig in den Filialen durch Flyer auf sie aufmerksam zu machen. Iwona Brückner stellte die Alzheimer Gesellschaft für den Landkreis Dillingen mit ihren Angeboten und Aktionen vor. Wichtig für demenziell veränderte Menschen sei, dass sie in ihrer Demenz so angenommen werden wie sie sind. Das sei nicht immer einfach. Dabei könne Unterstützung von außen sehr hilfreich sein. Dafür bietet die Alzheimer-Gesellschaft Demenzhelfer an, die stundenweise zur Betreuung in die Familie kommen. Eine Schulung für Demenzhelfer beginnt am Dienstag, 10. September. Dazu können noch Interessierte hinzukommen.

Während der ersten bayerischen Demenzwoche vom 13. bis 22. September 2019 gestalten Bücher Brenner, Dillingen, und Schreibwaren Gerblinger in Wertingen je ein Schaufenster mit Büchern zu Demenz. Am Samstag, 14. September, in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr bietet die Alzheimer Gesellschaft auf dem Marktplatz in Wertingen einen Infostand an.

Am Mittwoch, 23. Oktober, 18.30 Uhr, referiert im Heilig-Geist-Stift, Senioren und Pflegeeinrichtung in Dillingen, Am Stadtberg 18, Christa Buggele-Wagner, Pflegedienstleiterin und Geronto-Fachkraft zum Thema „Miteinander, beieinander – die Sprache der Gefühle und Emotionen“. Auch wenn sich die Wirklichkeit zunehmend verändert, das Bedürfnis nach Wertschätzung und Verstandensein bleibe bestehen. (pm)

Die Alzheimer-Gesellschaft im Kreis Dillingen ist unter Telefon 09071/7979847 oder per E-Mail an alzheimer-dillingen@

web.de erreichbar. Im Internet: www.alzheimer-dillingen.de

Themen Folgen