vor 22 Min.

Hilfe leisten in schwierigen Zeiten

So trifft die Corona-Pandemie den Verein für mehr Humanität und Frieden in Peterswörth

Auch dem Verein für mehr Humanität und Frieden Peterswörth macht die Corona-Pandemie Probleme. Der Vorstand hat beschlossen, keine Fahrer in die Fördergebiete Ungarn und Rumänien fahren zu lassen. Das Risiko, die Fahrer nicht heil wieder nach Hause zu bekommen, sei zu hoch, teilt der Verein mit.

Deshalb haben die Vorstandsmitglieder entschieden, einen Sattelzug zu chartern, um die aufgelaufenen Hilfsgüter vom Lager Peterswörth ins Ziel zu bringen. Bis dato waren das Lager, die Fahrzeuge sowie Anhänger voll beladen dagestanden.

Deshalb wurde Ende Juni durch aktive Helfer ein 40-Tonnen-Sattelzug am Lager Peterswörth beladen. Die Spende ging nach Zarand in Rumänien. Bei durchwachsenem Wetter beluden Stojan Schenk, Rudi Frey, Johann Pfeiffer, Chris Stein und Johann Öfele den Lastwagen. Nach über acht Stunden laden ging der Hilfstransport auf die Reise. Es war eine komplette Arztpraxis aus Herbrechtingen darauf, mit Ultraschallgerät, Pflegebetten, Kleidung, 30 Fahrräder, 50 Stapelstühle, 40 komplette Kugellampen aus Glas von einer Kirche aus Königsbronn, 40 Rollatoren, 20 Pflegerollstühle, Schultafeln, Schuhe, Bettwäsche, Spielzeug und neue Schlafanzüge für Jugendliche.

Die letzten drei Meter des Sattelzuges wurden speziell für Laszlo Opacsity in Gyula (Ungarn) geladen. Dabei war auch ein Röntgengerät aus einer Tierarztpraxis (gespendet von Hans Martin Elsasser) für einen Veterinär in Varsand (Rumänien). Zwei Pflegebetten mit Matratzen und viel Bettwäsche blieben dort. Alles in allem sei dies der beste Weg gewesen, diese Hilfsgüter zeitnah den Bedürftigen zur Verfügung zu stellen.

Inzwischen hat der Verein aus Kostengründen auch den Lastwagen vorübergehend stillgelegt. Sollte sich die Corona-Situation wesentlich verbessern, kann eine Wiederzulassung schnell erfolgen. Im Moment gehen die Verantwortlichen aber davon aus, in diesem Jahr nicht mehr selber zu fahren. Lieber gehe man den sicheren Weg, bei Bedarf einen weiteren Lastwagen zu ordern.

Anfang Juli hatten die Beteiligten vor, mit drei Aktiven des VHF-Vereins in Böblingen einen weiteren Sattelzug mit über 560 Stück Schulmöbeln zu beladen. Leider kam am Abend zuvor ein Anruf von Laszlo Opacsity, dass der Lkw nicht kommt. Der Grund: Beim Fahrer wurde an der Grenze Fieber gemessen, Verdacht auf Corona. Eigentlich ist zu sagen: Gott sei Dank ist der Fahrer kontrolliert worden, heißt es von den Verantwortlichen. Schüler an der Böblinger Schule, die bei der Ladeaktion mitgeholfen hätten, und die Helfer wären sonst akut gefährdet gewesen. Die Schulmöbel wären in die Slowakei nach Moca gegangen. Hierfür wären für den Verein keine Transportkosten entstanden; ein Partner dort in Moca hätte diese übernommen. (pm)

