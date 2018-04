vor 39 Min.

Hilfe unter Nachbarn ist ein Erfolg

Helfertreffen in Gundelfingen

„Das ganze Jahr über erfolgen an unseren Sprechtagen Anrufe von Bürgern aus der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft, die die Hilfe in Anspruch nehmen wollen“, berichtete Edwin Pfab beim Helfertreffen der Gundelfinger Nachbarschaftshilfe im Haus der Senioren.

Für 72 verschiedene Personen wurden so über 700 Einsätze vermittelt. „Diese umfassen kostenlose Besuchs- und Einkaufsdienste nach Liste oder in Begleitung und vor allem Fahrdienste mit einer Kilometerpauschale“, erläuterte Pfab. Ziele der Fahrten seien häufig Fachärzte im Landkreis Dillingen und in den benachbarten Landkreisen Günzburg und Heidenheim. Stadtpfarrer Johannes Schaufler und Prädikant Rudolf Wahl stellten den christlichen Hintergrund der Nachbarschaftshilfe heraus. „Es war erfreulich, dass vor fünf Jahren der damalige Bürgermeister Franz Kukla und Geschäftsstellenleiter Heinz Gerhards die Initiative der beiden Kirchengemeinden begrüßt und die Unterstützung durch die Stadt zugesagt hatten“, betonte Wahl. Inzwischen arbeiteten 25 bis 30 Personen aktiv in der Stadt und den VG-Gemeinden Bächingen, Medlingen und Haunsheim mit.

Für das erweiterte und innerstädtische Aufgabengebiet werden ehrenamtliche Helfer gesucht, die Interesse und Zeit für die verschiedenen Dienste haben. Helferbögen gibt es bei der Bürgerinfo der Stadt, übers Internet (ghilfe@gundelfingen-donau.de) oder unter Telefon 0151/11078288.

Respekt vor dem erfolgreichen Projekt der Nachbarschaftshilfe drückte Bürgermeisterin Miriam Gruß aus. „Sie leisten einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag für unsere Bürger“, wandte sich die Bürgermeisterin an die Helferinnen und Helfer. Ihnen galt der Dank des Stadtoberhaupts, den Ansprechpartnern Rudolf Wahl und Edwin Pfab sowie Nikolaus Mayr von der Verwaltung. (GW)

