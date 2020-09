vor 20 Min.

Hilfloser Mann torkelt durch die Dillinger Rosenstraße

Ein Mann hat in Dillingen nach dem Konsum einer Kräutermischung die Kontrolle verloren.

Ein 41-Jähriger musste mit dem Rettungswagen ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden.

Dillingen Zeugen meldeten sich am Montag um 16.15 Uhr bei der Dillinger Polizeiinspektion, und teilten mit, dass eine offensichtlich hilflose Person in der Rosenstraße in Dillingen unterwegs ist.

Vor Ort trafen die Polizeibeamten einen 41-Jährigen an, der nur noch herumtorkelte und offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 4-Jährige räumte ein, kurz zuvor Kräutermischungen konsumiert zu haben.

Der Mann war der Dillinger Polizei bereits bekannt

Bei der folgenden Durchsuchung von ihm tauchten mehrere Päckchen mit Kräutermischungen auf. Aufgrund seines Gesundheitszustandes musste der 41-Jährige nach Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht werden. Gegen den amtsbekannten Mann wird nun ein Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen