vor 55 Min.

Hitze: Achtung, Kühe leiden auch

Was Landwirte jetzt beachten sollten und was dem Vieh hilft

Der Hochsommer hat Schwaben fest im Griff. Bei schwülheißen Temperaturen von bis zu 38 Grad klagen momentan nicht nur die Menschen über Kreislaufprobleme und Müdigkeit. Auch unseren Kühen im Stall fällt das Atmen schwer. Sie stehen unter Hitzestress, teilt das Landwirtschaftsamt Wertingen mit.

Der Hitzestress beginnt für sie bereits ab etwa 20 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent. Je wärmer es wird, desto weniger können Kühe die überschüssige Körperwärme direkt über die Haut als Wärmestrahlung abgeben. Daher muss die Wärme zunehmend in Form von Wasser ausgeschwitzt oder auch veratmet werden. Auffällig ist, dass Kühe bei hohen Temperaturen insgesamt deutlich träger sind und relativ wenig in den eingestreuten Tiefbuchten liegen (erhöhte Temperatur im Liegebereich). Das Fell ist durch das Schwitzen feucht bis nass und die Atemfrequenz kann deutlich erhöht sein (Hecheln, Pumpen). Die Tiere suchen unter diesen Bedingungen vermehrt Bereiche mit erhöhter Luftzirkulation auf, stehen auf den Gängen in den Bereichen der Tore und Tränken (gesteigerte Wasseraufnahme). Häufig sind in den heißen Sommermonaten auch ein Anstieg der Zellzahlen zu beobachten sowie ein vermindertes Brunstgeschehen mit verminderten Trächtigkeitsraten. Um den Stoffwechsel zu entlasten, nehmen Kühe unter Hitzestress weniger Futter auf und schlittern in ein Energiedefizit. Hierdurch wird die Pansenaktivität herabgesetzt und die körpereigene Wärmeproduktion reduziert. Infolgedessen sinken die Milchleistung sowie die Milchinhaltsstoffe Fett und Eiweiß. Da bei der Verdauung von Grobfutter mehr Wärme entsteht, fressen die Tiere lieber Kraftfutter.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich auf Heugaben nicht zu verzichten, um möglichen Pansenaidosen mit dem Risiko der Klauenrehe vorzubeugen. Auch der Einsatz von Pansenpuffern (Natriumbikarbonat), Lebendhefen, einem zusätzlichen Angebot von Antioxidantien wie Vitamin E, Carotin und Selen sowie eine energetische Aufwertung der Ration mit pansenstabilem Futterfett kann der Gesundheit und Fruchtbarkeit der Tiere zuträglich sein. Generell sollte in Hitzeperioden mehr Mineralfutter angeboten werden, etwa zusätzliches Anbringen von vollwertigen Mineralsalzlecksteinen, da der Verlust an Mineralstoffen über den Schweiß nicht unerheblich ist.

Auch die Futtervorlage spielt an solch heißen Sommertagen eine wichtige Rolle. Diese sollte häufiger und, wenn möglich, in den kühleren Morgen- und Abendstunden erfolgen.

Vor allem aber muss eine ausreichende Wasserversorgung sichergestellt sein. Der Wassernachlauf muss der Trinkgeschwindigkeit der Tiere angepasst sein, das heißt 15 bis 25 Liter pro Minute. Auch die Tränkeanzahl sowie deren Wasserqualität sind zu berücksichtigen. Ab Temperaturen von 25 Grad können Kühe Wärme nur durch Verdunstung abgeben. Hierzu ist mindestens eine Luftgeschwindigkeit von 1 m/s erforderlich. Ventilatoren erhöhen die Luftgeschwindigkeit von > 1 m/s bis zu 2,5 m/s.

Eine weitere Maßnahme, um den Hitzestress zu minimieren, wäre der Einsatz von Sprenkelanlagen. Diese sind aber im Stall nur in Verbindung mit Ventilatoren und ab Temperaturen von 28 Grad einzusetzen, damit die Feuchtigkeit nicht im Stall bleibt.

Zur Reduzierung dieser Belastungen sind alle Möglichkeiten zu nutzen, welche die Tiere in ihrer Wärmeabgabe unterstützen. (pm)

