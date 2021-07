Angebranntes Öl in Restaurantküche ruft Feuerwehr auf den Plan

Passanten bemerken am Dienstagnachmittag Rauch aus einer Gaststätte am Höchstädter Marktplatz. Bei dem Brand werden zwei Personen verletzt.

Rauch auf der Straße haben am Dienstagnachmittag gegen 14.25 Uhr Passanten in Höchstädt bemerkt. Wie die Polizei mitteilt, drang der Qualm aus einer Gaststätte am Marktplatz. Mehrere Personen, die sich dort aufgehalten hatten, konnten selbstständig das Haus verlassen. Schließlich wurde gemeldet, dass in der Küche der Gaststätte Öl angebrannt war und die Küche in Brand gesetzt hatte.

Das Feuer im Höchstädter Restaurant konnte schnell gelöscht werden

Das Feuer konnte schließlich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht werden. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, sie erlitten eine Rauchgasvergiftung. Derzeit wird das Gebäude durch die Feuerwehr Höchstädt mittels Gebläsen gelüftet. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. (pol)