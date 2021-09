Autofreier Marktplatz in Höchstädt: Jetzt soll ein Konzept her

Die CSU-Fraktion im Stadtrat zieht ein positives Fazit. Initiator Thomas Schmitt fordert nun die Spielstraße. Das sollen die nächsten Schritte in Höchstädt sein.

Die CSU-Fraktion im Höchstädter Stadtrat zieht ein positives Fazit des zum Ferienende durchgeführten Tests zum autofreien Marktplatz. Dieser ist der zentrale Baustein des im Oktober 2020 eingebrachten Antrags „Lebensraum Marktplatz“. Besonders am zweiten Testwochenende habe man bei schönstem Sommerwetter sehen können, dass die Marktplatzbesucher den zusätzlichen Platz gerne angenommen und sich freier verteilt hätten, so Zweiter Bürgermeister Stephan Karg in einer Pressemittelung.

Mehr Sicherheit für die Kinder auf dem Marktplatz in Höchstädt

Neben der Erhöhung der Aufenthaltsqualität sei eine deutliche Verbesserung der Sicherheit von Familien und Kindern auf dem Marktplatz eines der Kernanliegen des Konzepts. Diese konnten an beiden Testwochenenden unbeschwert den ganzen Marktplatz und insbesondere auch den Josefsbrunnen ungestört für sich nutzen, heißt es.

33 Bilder Der Höchstädter Herbstmarkt lebt wieder auf Foto: Karl Aumiller

Die Stadträte Manuel Knoll und Johannes Gorhau zogen ebenfalls ein positives Fazit. Zu jeder Zeit sei an den Testsonntagen noch ausreichend Platz auf dem nahe gelegenen, weniger als eine Minute Fußweg entfernten kostenfreien Parkplatz „Kirchgasse“ zwischen Kindertagesstätte Don Bosco und dem Spitalforum frei gewesen. Selbst zu den Stoßzeiten habe man dort noch über die Hälfte der Parkplätze belegen können.

Autofreie Wochenenden im Sommer

CSU-Fraktionsvorsitzender Thomas Häußler betonte, dass der Test auch zum Abbau von Ängsten und Befürchtungen in der Bürgerschaft gedacht gewesen sei. Man wolle den Lebensraum Marktplatz nicht gegen, sondern mit den Bürgern, Anliegern und Gewerbetreibenden entwickeln. Daher werde die CSU ihren ursprünglichen Antrag ändern und zunächst nur autofreie Sonntage und nicht – wie ursprünglich gedacht – autofreie Wochenenden im Sommer fordern. Weitergehende Schritte sollten dann mit allen Beteiligten zusammen erarbeitet werden, so Häußler weiter.

Mehr Platz für die Gastronomie auf dem Marktplatz

Der Initiator des Antrags, Stadtrat Thomas Schmitt, forderte nun die Umsetzung des Konzepts „Lebensraum Marktplatz“ zum Sommer 2022. Die Testphase sei positiv verlaufen. Nun solle der Antrag, welcher neben den autofreien Sonntagen im Sommer auch die Umwandlung des Marktplatzes in eine Spielstraße mit bevorrechtigtem Fußgängerverkehr und eine dauerhafte Ausweitung der großzügigen Gastronomiebestuhlung vorsehe, schnellstmöglich vom Stadtrat beschlossen werden. Höchstädt habe einen der schönsten Marktplätze im Landkreis mit attraktiven Geschäfts- und Gastronomieangeboten, so Schmitt. Diesen gelte es optimal zu nutzen. (pm)

Lesen Sie dazu auch