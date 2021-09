Baggerfehler auf der Grünbeckbaustelle: Höchstädt ohne Strom

Bei Bauarbeiten bei Grünbeck in Höchstädt kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall.

Knapp eine Stunde war Höchstädt am Montagnachmittag ein Funkloch. Auch der Strom war komplett weg, es ging nichts. Es waren wohl nicht alle Bürgerinnen und Bürger gleich betroffen, aber teils reichten die Auswirkungen bis nach Lutzingen.

Es war menschliches Versagen

Der Grund für den Stromausfall inklusive fehlendem Handynetz: Auf der Baustelle bei der Wasseraufbereitungsfirma Grünbeck in Höchstädt wurde bei Baggerarbeiten ein Hochspannungskabel beschädigt. Das bestätigt Geschäftsführer Günter Stoll am Dienstag am Rande des offiziellen Spatenstiches für die gigantische Logistikhalle. Und weiter: „Das Allerallerwichtigste ist, dass dem Baggerfahrer nichts passiert ist. Das hätte ganz anders ausgehen können“, so Stoll.

Lechwerke sind vor Ort

Nach knapp einer Stunde hatten die Höchstädter Haushalte wieder Storm und Handynetz, das Loch gibt es aber noch. Laut Stoll sind am Dienstag Mitarbeiter der Lechwerke (LEW) zur Grünbeckbaustelle gekommen und reparieren nun das Kabel.

