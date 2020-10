vor 8 Min.

Höchstädt: Betrunkener greift Außendienstmitarbeiter an

Eine böse Überraschung erlebten die beiden Mitarbeiter eines Telefonanbieters am Donnerstag in Höchstädt.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die 24-jährige Außendienstmitarbeiterin und ihr 19-jähriger Kollege um 14.15 Uhr in Höchstädt in der Lessingstraße geklingelt. Grund war eine Anfrage an den Bewohner. Doch kaum hatte der die Tür geöffnet, beleidigte er die beiden mit lautstarken Ausdrücken.

Der Mann hatte mehr als 2,7 Promille im Blut

Doch damit nicht genug: Der Bewohner griff die beiden vor seiner Tür auch noch an und verletzte beide leicht.

Ein Alkoholtest ergab bei dem renitenten Mann einen Wert von 2,7 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Körperverletzung und Beleidigung. (pol)

