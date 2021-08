Höchstädt

vor 47 Min.

Bleibt der Höchstädter Weltverbesserungsstein nicht allein?

Der Weltverbesserungsstein habe dafür gesorgt, dass am Reichhardt-See in Höch-städt weniger Müll weggeworfen wird, sagt Eva-Marie Springer.

Plus Am Reichhardt-See in Höchstädt lande wegen des kleinen Kunstwerks weniger Müll in der Natur, sagt die Sonderheimerin Eva-Marie Springer. Sie könnte weitere Steine bemalen.

Eva-Marie Springer hat einen Weltverbesserungsstein bemalt und ihn am Reichhardt-See in Höchstädt abgelegt. „Unsere Natur dient allen – zur Erholung, als Zuhause, als Wasserreservoir“, steht darauf zu lesen. Badegäste werden aufgefordert, die Natur zu bewahren. Springer erklärt etwa, dass es 450 Jahre brauche, bis eine weggeworfene Plastikflasche biologisch abgebaut ist. Und eine Zigarettenkippe vergifte 40 bis 60 Liter Wasser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen