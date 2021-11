Höchstädt

10.11.2021

Die Höchstädter Metzgerei Weichenmeier schließt

Dieses Bild stammt aus fröhlicheren Tagen: Bianca Weichenmeier eröffnete im Oktober 2020 die Metzgerei in der Nähe des Mühlenkreisels in Höchstädt. Am Samstag schließt die 43-Jährige nun den Betrieb.

Plus Nach nur einem Jahr und einem Monat gibt Bianca Weichenmeier den Betrieb in Höchstädt auf. Wie es so weit gekommen ist.

Von Berthold Veh

Nur ein Jahr und einen Monat ist es her, da hat Bianca Weichenmeier ihre Metzgerei in der Donauwörther Straße in Höchstädt eröffnet. An dem Ort, an dem ihr Vater Ludwig vor 37 Jahren den Betrieb gestartet hatte. Am morgigen Samstag endet nun der Traum der Tochter. Bianca Weichenmeier wird die Metzgerei schließen.

