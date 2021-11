Höchstädt/Dillingen/Wertingen

12:15 Uhr

Unbekannte stehlen Diesel aus Lkw in Höchstädt

In Höchstädt fehlte am Montagmorgen eine erhebliche Menge Diesel in einem Lkw-Tank. In Wertingen wäre beim Überholen fast ein großes Unglück passiert.

Am Wochenende hat sich wohl jemand am Tank eines Lkw in Höchstädt zu schaffen gemacht. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen wurden aus einem Lkw, der auf dem Parkplatz an der Deisenhofer Straße abgestellt war, etwa 450 Liter Diesel abgezapft. Die Dieseltanks waren nicht besonders gesichert, der Dieselwert wird mit 675 Euro beziffert. Wertingen: Überholer drängt Fahrer ab Am Sonntagabend wäre es bei Wertingen fast zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 21-Jähriger wollte mit seinem Fahrzeug eine vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne auf der Staatsstraße 2033 bei Rieblingen überholen. Als dabei Gegenverkehr entgegenkam, quetschte er sich wieder in die Fahrzeugkolonne und drängte dabei laut Polizei einen 39-jährigen Autofahrer nach rechts von der Straße ab. Der Wagen des 39-Jährigen prallte dabei gegen mehrere Fahrbahnbegrenzungspfosten, zu einem Zusammenstoß zwischen kam es jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. In Dillingen kam es zu einer Fahrerflucht Am Samstagabend gegen 19 Uhr wurde in der Tiefgarage eines Dillinger Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße ein roter Mercedes im Bereich des rechten hinteren Kotflügels angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol) Lesen Sie dazu auch Dillingen Plus Mit quietschenden Reifen in den Lauinger Straßengraben

Lauingen Unfall nach gefährlichem Überholversuch auf der B16 bei Lauingen

Themen folgen