Höchstädt

06:30 Uhr

Diskussion in Höchstädt: Braucht es mobile Lüftungsgeräte?

In Höchstädt wurde über Lüftungsgeräte gesprochen.

Plus Bei der Besichtigung der Grund- und Mittelschule Höchstädt waren auch Lüftungsgeräte Thema. In manchen Räumen sind feste Lüftungsanlagen eingebaut, in anderen nicht.

Von Brigitte Bunk

Eigentlich sind gerade Ferien, doch in der Grund- und Mittelschule Höchstädt geht es rund. Während der Schulverbandsversammlung zeigte Höchstädts Stadtbaumeister Thomas Wanner den Stand der Generalsanierung: Die neue Außentreppe auf der zur Berufsschule liegenden Seite, die als Flucht- und Rettungsweg notwendig ist. Die neue Mensa mit der Küche, die vom Keller ins Erdgeschoss verlegt wurde.

