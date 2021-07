Generationswechsel bei der Jungen Union Höchstädt

Annemarie Jung übernimmt das Amt der Ortsvorsitzenden der JU Höchstädt. Ihr Vorgänger ist jetzt Ehrenvorsitzender.

Nach acht Jahren hat Manuel Knoll sein Amt als Ortsvorsitzender der Höchstädter Jungen Union (JU) in der Jahreshauptversammlung abgegeben. Zur neuen Ortsvorsitzenden wurde Annemarie Jung einstimmig gewählt. „Ich freue mich, dass ich seit 2013 einen Beitrag dazu leisten konnte, dass sich junge Menschen politisch in Höchstädt engagieren und die Junge Union als feste politische Kraft wahrgenommen wird“, sagte Knoll. Nun sei es an der Zeit für einen Generationswechsel, erklärte der scheidende Vorsitzende, der außerdem betonte, dass die Zukunft des Ortsverbandes durch ein aktives und eingespieltes Team auch für die kommenden Jahre gesichert sei.

Die neue Vorsitzende Annemarie Jung dankte laut Pressemitteilung ihrem Vorgänger im Namen des Ortsverbandes für seine Arbeit. Besonders würdigte sie seine Verdienste um eine eigene Stadtratsliste der Jungen Union, das positive Mitgliederwachstum in den vergangenen Jahren sowie sein Organisationstalent. Zum Dank überbrachte sie ihm im Namen des neuen Vorstands die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden der Jungen Union Höchstädt.

Neue Mitglieder im Höchstädter JU-Team

Dem neuen Team gehören neben den stellvertretenden Vorsitzenden Franziska Kraus, Korbinian Ludwig und Andreas Schnelle auch Jasmin Gorhau (Schatzmeisterin) und die Schriftführer Theresa Reichhardt und Georg Reichhardt an. Als Beisitzer wurden Veronika Kraus, Long Vo Thanh, Martin Schuhmeir, Patrick Knoll, Annalena Jaumann, Julia Hausmann und Sarah Lorenz sowie Otto Bschorer als Ortssprecher Kesseltal gewählt. Zum Geschäftsführer wurde Marcus Reichhardt ernannt. Der Social Media-Bereich wird von Lea Hüttl und Anne Herrmann betreut. Zu Kassenprüfern wurden Diana Gorhau und Stephan Lorenz gewählt.

JU-Kreisvorsitzender Siegfried Nürnberg überbrachte dem neuen Vorstand die besten Wünsche des Kreisverbandes: „Es freut mich, dass mit Annemarie Jung eine aktive, sehr engagierte JUlerin den Ortsverband der Jungen Union Höchstädt übernimmt.“ Zu den Gratulanten zählte neben dem Bundestagslistenkandidaten, Haunsheims Bürgermeister Christoph Mettel, auch Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange. Der Nördlinger lobte die engagierte Arbeit im JU-Ortsverband Höchstädt in den vergangenen Jahren. Er freue sich darauf, gemeinsam mit dem Parteinachwuchs für eine unionsgeführte Bundesregierung zu werben, sagte Lange. (pm)

