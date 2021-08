Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag, Inge Beyer!

Plus Inge Beyer aus Höchstädt feiert am heutigen Dienstag ihren 90. Geburtstag. Sie erinnert daran, wie einst das Tierheim gegründet wurde.

Inge Beyer aus Höchstädt feiert am heutigen Dienstag, 3. August, ihren 90. Geburtstag. Die großherzige Tierfreundin trug maßgeblich zur Gründung des Tierschutzvereins im Landkreis Dillingen bei und war verantwortlich für die Errichtung des Tierheims in Höchstädt.