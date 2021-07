Höchstädt

19:30 Uhr

Höchstädt ebnet den Weg für die B16 Nord

An der Schleife bei Steinheim endet die neue B16. Von dort aus quält sich die Blechlawine in Richtung Höchstädt.

Plus Der Stadtrat überwindet die letzte Hürde, die Wasserversorgung. Aber nicht alle Mitglieder sind begeistert. Eine Rätin spricht dem Gutachten offen ihr Misstrauen aus. Bürgermeister Maneth pocht nun auf die Verkehrsentlastung.

Von Jonathan Mayer

Für Bürgermeister Gerrit Maneth ist es der Beginn „für eine neue Zeitrechnung“. Es ist Freitagmittag. Im Höchstädter Rathaus übergibt er an Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange, die Landtagsabgeordneten Georg Winter und Johann Häusler und an Landrat Leo Schrell einen offenen Brief. Thema: die B16 neu. Inhalt: Die Stadt Höchstädt hat alle Voraussetzungen geschaffen. Jetzt soll schnell die Planung der Nordumfahrung beginnen.

