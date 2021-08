Höchstädter Mittelschüler verteilen eigene "Zeugnisse"

45 Neunt- und Zehntklässler werden an der Mittelschule Höchstädt verabschiedet. Auch die Lehrkräfte erhalten „Zeugnisse“.

Auch zum Ende dieses Schuljahres galt erneut: Keine Abschluss-Klassenfahrten, kein Tanzkurs mit Abschlussball, so manche Einschränkung in den vergangenen Monaten, die Schule und Lernen betraf. An der Mittelschule Höchstädt hat die Corona-Pandemie wie an allen anderen Schulen in diesem Schuljahr unübersehbare Spuren hinterlassen.

Und doch durften sich die 45 Entlass-Schülerinnen und -schüler gemeinsam mit ihren Eltern an ihrem letzten Schultag freuen, zum einen darüber, dass fast alle, die zu den QA- und Mittlere-Reife-Prüfungen angetreten waren, diese auch bestanden haben, zum anderen darüber, dass für alle von ihnen der Weg in ihre Berufsausbildung oder an weiterführende Schulen geebnet ist.

Lob für die positive Einstellung und die Energie

Das ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit, wie Rektor Helmut Herreiner bei der Übergabe der Abschlusszeugnisse in der Schulturnhalle herausstellte. Er dankte ebenso wie Bürgermeister Gerrit Maneth und die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Tanja Burggraf dem engagierten Lehrerkollegium dafür, dass die Abschlussklassen trotz zweimaligen Lockdowns bis auf einige wenige Wochen des Distanzunterrichts die Möglichkeit hatten, sich komplett im Präsenz-Schulunterricht auf die Prüfungen vorzubereiten.

Mit einer positiven Einstellung und Disziplin haben alle Schülerinnen und Schüler der beiden 10. Klassen ihre Chance auch genutzt und die Prüfungen des Mittlere-Reife-Abschlusses bestanden, und das, obwohl zu der Corona-Situation ja auch noch so manches Mal der Baulärm der laufenden Sanierungsmaßnahmen hinzukam, wie Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Maneth betonte.

Jede Schülerin und jeder Schüler erhielt einen Meterstab

Eine eindrucksvolle religiöse Besinnung gestalteten die Lehrkräfte Monika Kraus-Brummer, Sibylle Göhring und Christine Gollmann. Jede Schülerin und jeder Schüler erhielt kleine Meterstäbe, mit denen sie verschiedene Motive gestalteten, die sie an Wesentliches im Leben auch nach ihrer Schulzeit erinnern sollen. Michelle Liebl als Schülersprecherin und Klassensprecherin der 9a dankte den SMV-Verbindungslehrkräften, den Klassenlehrkräften und Fachlehrern sowie der Schulleitung dafür, wie sie sich für die gesamte Schule, insbesondere aber auch die Abschlussklassen eingesetzt hatten.

Heiter wurde es, als die Zehntklässler der 10ma ihren Lehrkräften Abschlusszeugnisse ausstellten und bei allen betonten: „Klassenziel erreicht – Sie dürfen auch weiter unterrichten!“ Auch die Klassenlehrkräfte Udo Pregizer, Angela Jakubetz und Manuel Hönicke attestierten ihren Schülerinnen und Schülern in ihren Ansprachen, dass sie sich alle insbesondere auch in den nicht einfachen letzten beiden Schuljahren als Persönlichkeiten entscheidend fortentwickelt haben und für die kommenden Schritte gerüstet seien.

Für einen Teil der Höchstädter Absolventen bedeutet dies den Weg in ein Ausbildungsverhältnis, andere wiederum wechseln in eine der Berufsschulen im Umkreis, auf die Fachoberschule oder ins Gymnasium. Die besten Absolventen wurden vor der Verleihung der Zeugnisse mit einem Präsent bedacht. Dies waren in der Klasse 9a Lukas Urban, Michelle Liebl und Jan Mattler, in der Klasse 10ma Julian Raunft und Eduard Vane sowie in der Klasse 10mb Verena Rieder und Sina Eberhardt. (pm)