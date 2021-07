Im Schloss Höchstädt steht jetzt ein ganz seltenes Ausstellungsstück

Liebhaber von historischen Waffen werden sich daran erfreuen: Die Ausstellung um 1704 im Schloss Höchstädt ist um einen besonderen Degen reicher.

Die Bayerische Schlösserverwaltung freut sich über einen einzigartigen Neuerwerb: In Schloss Höchstädt ist ab sofort ein neues Ausstellungsstück für Liebhaber von Geschichte und historischen Waffen zu bewundern. Ein altbayerischer Offiziersdegen der Infanterie aus der Zeit um 1710.

So sieht der altbayerischer Offiziersdegen aus. Foto: Schlösserverwaltung

Seine Besonderheit: aufwendige Gravuren an der Klinge wie das altbayerische Wappen und die Inschrift „Vivat Maximilian Emanuel“. Derartig verzierte und beschriftete Waffen aus dieser Zeit sind äußerst selten. Die Schlösserverwaltung konnte den Offiziersdegen von einem Experten für historische Waffen erwerben, heißt es in der Pressemitteilung.

25.000 Tote und Verwundete

Kostspielige Gravierungen waren nur auf Offiziersdegen üblich. Trotzdem ist die Waffe kein Paradedegen, sondern voll funktionsfähig. Durch die Inschrift ist sie eindeutig den bayerischen Truppen, um Kurfürst Max Emanuel zuzuordnen. Diese standen in der Schlacht von Höchstädt, einer der wichtigsten Schlachten im Spanischen Erbfolgekrieg, am 13. August 1704 an der Seite der Franzosen der siegreichen Koalition der englischen und österreichischen Truppen gegenüber. Auf dem Schlachtfeld, das sich zwischen Höchstädt und Blindheim erstreckte, hinterließ der Kampf 25.000 Tote und Verwundete.

Handgranaten und Kanonenkugeln

In der Dauerausstellung „Die Schlacht von Höchstädt 1704“ wird der Offiziersdegen nun neben weiteren zeitgenössischen Waffen wie Pistolen, Lunten- und Steinschlossgewehren, Handgranaten und Kanonenkugeln präsentiert. Doch umfasst die Ausstellung noch so viel mehr: Auch die politischen Hintergründe und Auswirkungen der Schlacht sowie ihre Bedeutung für die damalige Bevölkerung und die Soldaten werden eindrücklich und anschaulich dargestellt. Viele originale Ausstellungsstücke wie Waffen, Fahnen, Kleidung, Flugblätter und Gemälde, Hörstationen und Animationen lassen die damalige Zeit lebendig werden. (pm)

