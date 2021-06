In Höchstädt hilft jetzt „ISIS12“ in der Verwaltung mit

Dieses spezielle System soll für mehr Datenschutz und IT-Sicherheit sorgen. Die VG Höchstädt ist damit im Landkreis Dillingen Vorreiter.

Datenschutz und IT-Sicherheit werden angesichts der zunehmenden Digitalisierung auch für öffentliche Verwaltungen immer wichtiger. So hat in Bayern der Gesetzgeber den Kommunen die Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (-konzepts) auferlegt. Bestandteil des Konzepts ist die Festlegung organisatorischer und technischer Schutzmaßnahmen. Die Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt hat sich bei der Umsetzung für das Informationssicherheitsmanagementsystem „ISIS12“ entschieden, ein vom Bayerischen IT-Sicherheitscluster entwickeltes softwareunterstütztes 12-Schritte-Verfahren, welches gerade kleinen und mittleren Institutionen die Umsetzung eines Informations-Sicherheits-Managementsystems erleichtert.

So soll es in Höchstädt weniger Datenpannen geben

Die Kosten in Höhe von 30.000 Euro wurden mit 50 Prozent staatlich bezuschusst. „Für uns als Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt ist ein funktionierendes und sicheres EDV-System unabdingbar“, betont Gemeinschaftsvorsitzender und Bürgermeister Gerrit Maneth in einer Pressemitteilung. „Die automatisierte Verarbeitung von Daten und Informationen spielt schließlich eine Schlüsselrolle bei der Aufgabenerfüllung in unserer Verwaltung.

Alle wesentlichen Prozesse werden durch solche Informations- und Kommunikationstechniken maßgeblich unterstützt bzw. ausgeführt.“ Das beginnt beim Thema Gebäudesicherheit, setzt sich über Themen wie Datenschutz, Schulungen der Mitarbeiter, Richtlinien zum Umgang bei Datenpannen, korrekten Auftragsverarbeitungsverträgen mit externen Dienstleistern fort und endet nicht zwingend beim Thema IT-Sicherheit. Nicht zu unterschätzen war der zeitliche Mehraufwand für die Umsetzung des Konzepts, welches in der Verwaltung parallel zum laufenden Tagesgeschäft und zu weiteren laufenden Projekten fristgerecht erledigt werden musste.

Silke Diehl ist die Projektleiterin in Höchstädt

Zusammen mit dem Gemeinschaftsvorsitzenden Gerrit Maneth, externen Beratern der Firma Mabunta GmbH, dem IT-Dienstleister Firma Bissinger, dem kommunalen Datenschutzbeauftragten des Landratsamtes Dillingen, Christian Maushart, dem Geschäftsstellenleiter der VG Höchstädt, Achim Oelkuch, und der Informationssicherheitsbeauftragten der VG Höchstädt, Silke Diehl, hat im Dezember 2020 die Abnahme in einem anspruchsvollen, eintägigen Audit durch den IT-Sicherheitscluster stattgefunden.

Ein Vorbild für den Landkreis Dillingen

Der Verwaltungsgemeinschaft wurde bestätigt, dass der Informationssicherheitsprozess ganzheitlich und strukturiert implementiert ist. Somit ist die VG Höchstädt die erste Kommune im Landkreis Dillingen, die ein Informationssicherheitsmanagementsystem nach dem Vorbild ISIS12 eingeführt hat und auch zertifiziert werden kann. Gemeinschaftsvorsitzender Maneth bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Projektleiterin Silke Diehl für das große Engagement und die erfolgreiche Implementierung von ISIS12, heißt es in der Pressemitteilung. (pm)

Lesen Sie auch: