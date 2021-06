In Höchstädt sind Einbrecher unterwegs

Unbekannte brechen in Höchstädt in die Wohnung einer Familie ein und stehlen Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Unbekannte sind am Samstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.55 Uhr in der Apothekergasse in Höchstädt in die Wohnung einer Familie eingebrochen. Die Familie bewohnt in dem betroffenen Mehrparteienhaus eine Wohnung im ersten Obergeschoss und war im Tatzeitraum nicht daheim. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen und die Zimmer durchwühlt worden waren. Es fehlten Bargeld und Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen vom Einbruch in Höchstädt

Der Gesamtwert liegt im vierstelligen Bereich. Weder die Geschädigten, noch die Anwohner konnten bislang Hinweise zur Tat oder dem Täter äußern. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen am Tatort oder in dessen Umfeld gemacht haben und Personen, welche Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter 09071/560 zu melden. (pol)