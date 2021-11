Höchstädt

16:30 Uhr

In Höchstädt tut sich etwas

Der Ari-Market ist jetzt in den ehemaligen Rotkreuzladen Vielerlei in der Herzogin-Anna-Straße umgezogen. Im Bild von links: Dritter Bürgermeister Armin Hopfenzitz, Wirtschaftsreferent Rainer Wanek, die Betreiber Ibrahim und Olga Berbatovci und Bürgermeister Gerrit Maneth.

Plus Der Ari-Market ist umgezogen, es gibt ein neues Tattoo-Studio und einen Sandwichladen. Und neben der Frauenarzt-Praxis Jelesch feiert auch die Schreinerei Zill Jubiläum.

Es tut sich etwas in der Höchstädter Innenstadt. Der Ari-Market ist von der Donauwörther Straße in die Räume des einstigen Rotkreuzladens Vielerlei in der Herzogin-Anna-Straße umgezogen. Bürgermeister Gerrit Maneth, Dritter Bürgermeister Armin Hopfenzitz und Wirtschaftsreferent Rainer Wanek besuchten in diesen Tagen das Ehepaar Olga und Ibrahim Berbatovci. Rathauschef Maneth gratulierte den Betreibern zu den „neuen, sehr ansprechend gestalteten Räumen“. Kundinnen und Kunden finden hier Lebensmittel aus Süd- und Osteuropa, beispielsweise aus Russland, Polen, Rumänien und dem Kosovo.

