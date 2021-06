Höchstädt/Landkreis Dillingen

Sind im Landkreis Dillingen minderwertige Masken im Umlauf?

Plus Ein Bedürftiger aus Höchstädt befürchtet, dass der Landkreis Dillingen über Kommunen und Tafeln minderwertige Masken ausgibt. Die Gesundheitsamtsleiterin äußert sich und erklärt.

Von Berthold Veh

„Eigentlich darf ich mich mit dieser Maske gar nicht nähern“, sagt ein aufgebrachter Besucher in unserer Redaktion in Dillingen. Der Mann hat in den Medien den Streit um Gesundheitsminister Jens Spahn verfolgt hat, dessen Ministerium angeblich minderwertige, in China bestellte Corona-Schutzmasken an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose geben wollte. Deshalb hat sich der etwa 50-Jährige, der Hartz-IV-Leistungen bezieht, einmal genauer die Masken angeschaut, die er sich gelegentlich im Höchstädter Rathaus und bei der Tafel holt.

