Höchstädt/Lauingen

vor 16 Min.

Betrunkener schläft in Höchstädt mitten auf der Straße

Die Dillinger Polizei hat mitten in der Nacht in Höchstädt einen Mann entdeckt, der mitten auf der Straße lag und schlief. In Lauingen wurden zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die nicht mehr nüchtern waren.

Der 45-Jährige lag in der Donauwörther Straße in Höchstädt mitten auf der Straße und schlief, als die Polizei ihn am Sonntag kurz nach Mitternacht entdeckte. Wie die Beamten herausfanden, war der Mann zuvor betrunken von seinem Rad gefallen und hatte eine Kopfverletzung erlitten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nachdem der Mann ärztlich versorgt worden war, musst er sich zusätzlich einer Blutentnahme unterziehen. Zwei Autofahrer müssen zu Fuß weiter In Lauingen kontrollierten die Beamten um 1.50 Uhr dann einen Autofahrer, der mit 1,5 Promille Alkohol im Blut am Steuer saß. Der 23-jährige Fahrer musste daraufhin seinen Pkw stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Sonntag um 17.50 Uhr wurde zudem in der Lauinger Innenstadt ein 60-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt, der ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 0,5 Promille. Auch er musste seinen Pkw stehen lassen und sich einem weiteren Test unterziehen. (pol)

