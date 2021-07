Höchstädter Rettungskräfte helfen abgestürzten Storch

Tierischer Einsatz für die Rettungskräfte in Höchstädt. Es gibt aber auch „tierischen“ Ärger mit Zweibeinern.

Einen tierischen Einsatz hatten am Samstag Polizei und Feuerwehr in Höchstädt. Der Grund: Ein Storch war um 20 Uhr gegen die Stromverteilungskabel der Beleuchtungseinrichtung in der Dillinger Straße geflogen.

Die Dillinger Straße in Höchstädt war eine Stunde lang gesperrt

Der Vogel stürzte laut Auskunft der Polizei anschließend zu Boden und blieb verletzt auf der Straße liegen. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr konnten einen Tierarzt verständigen. Dieser nahm sich vor Ort dem verletzten Tier an. Da der Storch trotz einer kurzen medizinischen Behandlung nicht mehr fliegen konnte, wurde er von der Feuerwehr in eine Tierklinik verbracht. Wegen des Einsatzes war die Dillinger Straße für eine Stunde gesperrt.

Ob der Storch dankbar dafür ist, dass Polizei und Feuerwehr ihn gerettet haben, ist natürlich nicht bekannt. Weniger froh über das Erscheinen von Polizei und Sanitätern waren dagegen am Freitag zwei Männer aus Mödingen und Lauingen. Bei diesen Einsätzen gab es „tierischen“ Ärger.

Es gibt "tierischen" Ärger bei Einsätzen in Mödingen und Lauingen

Am Freitag gegen 23 Uhr erhielt die Polizei Dillingen die Mitteilung über eine Ruhestörung in der Finninger Straße in Mödingen. Laut Auskunft der Beamten hatte ein Nachbar einen 49-Jährigen auf seine laute Musik angesprochen. Der 49-Jährige ließ das nicht auf sich sitzen und beleidigte den Nachbarn und drohte ihm, den Kopf abzureißen. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten reagierte der Mann aggressiv und bezeichnete diese mit diversen Kraftausdrücken. Den Mann erwartet nun laut Auskunft der Polizei eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es knapp drei Stunden später in der Geiselinastraße in Lauingen. Auch dort sind laut Polizeibericht die eingesetzten Beamten sowie Sanitäterinnen des hinzugerufenen Rettungsdienstes beleidigt worden. Ein 39-Jähriger, der einen Alkoholwert von über zwei Promille aufwies, sollte aufgrund eines Treppensturzes ärztlich behandelt werden.

Die Sanitäterinnen wurden aber nicht nur beleidigt, sondern auch von dem Mann bespukt. Die Polizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)