Lückenschluss-Ausbau in Höchstädt: Die Chance ergreifen

Plus Gefährdet der Lückenschluss-Ausbau die B16 Nord in Höchstädt? Dieser erste Schritt zur Verkehrsentlastung muss auf jeden Fall vollzogen werden.

Die Debatte um die B16 im Norden Höchstädts hat neu Fahrt aufgenommen. Dies liegt daran, dass Landtagsabgeordneter Georg Winter und das Staatliche Bauamt eine konkrete Planung für den Ausbau des sogenannten Lückenschlusses und der Anton-Wagner-Straße zur vorläufigen Entlastung der vom Verkehr geplagten Innenstadt vorgelegt haben.