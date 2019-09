11:33 Uhr

Höchstädt: Mann randaliert im Drogenrausch

In Dillingen wurde ein junger Mann in Gewahrsam genommen. Er war im Drogenrausch ausgerastet.

Ein junger Mann droht seinem Vater damit, ihn abzustechen. Als die Polizei kommt, flieht er.

Weil ein Mann im Drogen- und Alkoholrausch in seinem Elternhaus randalierte, wurde am Donnerstag um 19.30 Uhr die Polizei in den östlichen Stadtteil gerufen. Ein 21-Jähriger hatte zuvor die Einrichtung seines Zimmers beschädigt und seinem Vater damit gedroht, ihn abzustechen.

Weit kam der junge Mann nicht

Vor Eintreffen der Streifenbeamten flüchtete er, konnte aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und in Gewahrsam genommen werden. In seinem Zimmer fanden die Beamten neben zahlreichen Messern auch ein Schlagstock, zwei erlaubnisfreie Waffen und eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Sowohl die Drogen als auch die Waffen stellten die Beamten sicher. Gegen den 21-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Bedrohung ermittelt. (pol)

Weitere Themen:

B16 bei Dillingen: Wagen überschlägt sich

Mann bei Heckenschnitt in Oberbechingen schwer verletzt

Streifzug mit der Taschenlampe: Wie die Dillinger Sicherheitswacht arbeitet

40-Jähriger randaliert, dann beleidigt und bespuckt er Polizisten

Themen folgen