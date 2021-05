Höchstädt

25.05.2021

Mann trinkt in Höchstädt Alkohol und will losfahren - direkt neben der Polizei

Was hat sich ein 57-Jähriger in Höchstädt wohl dabei gedacht? Der Mann erzählt der Polizei, er muss gleich los, trinkt Alkohol und will dann auf sein Mofa steigen...

