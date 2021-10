Mehr als 900 Bäume werden im Höchstädter Stadt- und Spitalwald gesetzt

Plus Vier Unternehmen und die Stadt Höchstädt haben gemeinsam Bäume gepflanzt. Die Verantwortlichen setzen damit ein Zeichen.

Schon seit längerer Zeit plant die IHK-Regionalversammlung eine Baumpflanzaktion für den Klimaschutz, da die beteiligten Unternehmen in der Region ihren Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten wollen. Die Höchstädter Firmen Nosta und Grünbeck Wasseraufbereitung sowie die Aislinger Werbeagentur Schuster und die Werner Dosiertechnik Wertingen pflanzen in Kooperation mit der Stadt Höchstädt im Stadt- und Spitalwald 925 Bäume.