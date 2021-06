Protestaktion beim AWO-Seniorenheim in Höchstädt

Beschäftigte des AWO-Seniorenheims fordern bessere Arbeitsbedingungen. Dabei nennt die Gewerkschaft Verdi konkrete Zahlen.

Das Sparen auf Kosten von Bewohnern, Patienten und Beschäftigten dürfe nicht mehr weitergehen. Die Personalnot soll beendet werden und die Arbeit in den Bereichen der Kranken und Altenpflege so gestaltet werden, dass die Arbeit machbar und schaffbar ist. Das forderte Roman Martynez.

Der Verdi-Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Gesundheit in Augsburg beteiligt sich an einer Protestaktion von Beschäftigten des AWO-Seniorenheims Höchstädt. Anlass ist die Gesundheitsministerkonferenz der Länder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. „Es fehlen fast 250000 Pflegekräfte allein in der Alten- und Krankenpflege“ erklärte der Gewerkschaftssekretär. So gehe es nicht mehr weiter.

Ein mögliches Instrument zur Verbesserung der Lage in der Alten- und Krankenpflege

Zuerst sei den „Helden von Corona“ alles Mögliche versprochen worden, um sie für die Dauer der Pandemie trotz immenser Herausforderungen bei der Stange zu halten. Doch wie lange soll ihnen noch zugemutet werden, so weiter zu arbeiten?“ fragt Martynez. Bereits vor einem Jahr habe Verdi gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat ein Instrument für Verbesserung vorgelegt. Dies sei jedoch in irgendeiner Schublade des Bundesgesundheitsministers verschwunden.

Eine Verschiebung bis ins Jahr 2025, wie angekündigt, sei ein Schlag in die Gesichter der Helden von Corona. Und auch in der Altenpflege gebe es keinerlei Verbesserungen. „So geht man nicht mit Pflegepersonal um,“ schimpfte der Verdi-Vertreter. (HOW)