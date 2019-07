vor 48 Min.

Höchstädt: So verabschiedeten die Berufsfachschulen ihre Absolventen

Die Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Sozialpflege und Kinderpflege in Höchstädt entlässt 70 Schüler. Im Bild die Besten des Jahrgangs.

Für 70 Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Sozialpflege und Kinderpflege endete am Freitag die Schulzeit am Beruflichen Schulzentrum in Höchstädt. Zudem haben viele Absolventen den Mittleren Schulabschluss erreicht.

Zum Auftakt haben in der Stadtpfarrkirche Mariä-Himmelfahrt Stadtpfarrer Daniel Ertl und Pfarrer Axel Schmid geistliche Impulse gegeben. Sie nahmen das Baugerüst und ein vorhandenes Schutznetz sinnbildlich auf, um die Tragfähigkeit der Ausbildung als das Fundament und immer wiederkehrende Renovierungen dieser Erstausbildung den weiteren Lebensweg darzustellen.

Abschluss in Höchstädt: Ein "Meilenstein" im Leben

Schulleiter Helmut Nebel begrüßte anschließend im Rittersaal des Höchstädter Schlosses die Schüler mit deren Eltern. Er bezeichnete es als einen Meilenstein in ihrem Leben, einen Beruf erlernt zu haben, und insbesondere einen, der durch die Arbeit mit und für Menschen einer der wichtigsten Berufe überhaupt ist. Er gab ihnen zu bedenken: „Bewahren Sie sich bitte die Eigenschaft, aktiv Ihr weiteres Leben zu gestalten. Gehört nicht zu den ewig leidenden Menschen, leitet euer Leben selbst. Ihr habt dazu den ersten Schritt mit einem erfolgreichen Abschluss eurer Berufsausbildung getan. Hört nie auf, an euch zu arbeiten, und hört nie auf, an Euch zu glauben.“

Die anwesenden Ehrengäste, stellvertretender Landrat Alfred Schneid, Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth, und die beiden Landtagsabgeordneten Georg Winter und Johann Häußler, gratulierten in ihren Worten den Absolventen und wünschten ihnen alles Gute für die Zukunft. Einhellig sagten Sie: „Sie alle haben einen Beruf erlernt, der immer gebraucht werden wird.“ Elternbeiratsvorsitzende Marion Biermeier übergab den Absolventen ein kleines Präsent mit den Worten: „Haben Sie Selbstvertrauen, Tüchtigkeit und immer ein bisschen Glück.“ Nach den emotionalen und humorvollen Beiträgen, Musikstücken und Rückblicken auf das vergangene Schuljahr überreichten die Klassenleiter die Zeugnisse und übergaben den Prüfungsbesten eine Urkunde.

Eine Rose für jede Absolventin

Franz Leopold, weiterer stellvertretender Schulleiter, moderierte durch die Veranstaltung und bedankte sich bei all jenen, die die jungen Leute auf dem Weg zum erfolgreichen Abschluss begleitet haben: Lehrer, Eltern, Verwandte und Freunde, Sekretariat, Hausmeister und Schulleitungsteam sowie alle externen Partner und nicht zuletzt auch dem Landkreis als Sachaufwandsträger. Besonderer Dank gilt Christa Mörtel-Maier mit den Kinderpflegeklassen der 10. Jahrgangsstufe für die musikalische Umrahmung und der Schülerin Karolina Zimmerer für die musikalische Klaviereinlage. Bevor sich die Feiergemeinschaft im Schlosshof zu einem Sektempfang versammelte, stellte sich der zukünftige Schulleiter Gerhard Weiß vor und verabschiedete Schulleiter Nebel ebenfalls mit einer Rose in den Ruhestand. Zuvor hatte jede Absolventin eine Rose erhalten. (pm)

