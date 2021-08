Unfall in Höchstädt: Motorradfahrer ohne Führerschein auf der Flucht

Der Mann ist von seinem Motorrad gestürzt und hat ein Verkehrsschild beschädigt. Ein Zeuge hilft ihm, dann flüchtet der Mann in Höchstädt.

Ein Zeuge hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine Unfallflucht in Höchstädt beobachtet. Laut Polizeibericht ist der Fahrer einer Yamaha an der Einfahrt zum Kreisverkehr der Kreisstraße DLG 42 zuerst nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat anschließend ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel gerammt. Durch den Aufprall fiel der Fahrer vom Motorrad. Ein nachfolgender Zeuge half dem Mann auf.

Der Zeuge machte ein Foto

Der Motorradfahrer erklärte daraufhin, dass er keine Polizei wolle, da er keinen Führerschein habe, und flüchtete von der Unfallstelle. Am Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Der Unfallzeuge fertigte noch ein Foto vom Motorrad, bevor dieser davon fuhr. Bei einer anschließenden Nachschau am Wohnort des Motorradhalters konnte dieser bislang nicht angetroffen werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (pol)