Unfall in Höchstädt: Zwei 15-jährige Freunde werden leicht verletzt

Eine Autofahrerin hat die Vorfahrt missachtet. Dann hat es mit dem Mofaroller, besetzt mit den beiden Kumpels, gekracht. Aber auch der Mofafahrer bekommt Ärger.

Ein 15-jähriger Fahrer eines Motorrollers und sein gleichaltriger Sozius wurden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Höchstädt leicht verletzt. Eine 50-jährige Autofahrer, die gegen 18.20 Uhr auf der Hofrat-Strobel-Straße aus Richtung Vogteistraße gefahren war, missachtete die Vorfahrt des Kleinkraftradfahrers, der aus der Eichenstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren war.

Mit dem Rettungswagen nach Dillingen

Es kam zur Kollision zwischen Auto und Motorroller, wobei die beiden 15-Jährigen zu Boden stürzten und sich leicht verletzten, so die Polizei in ihrem Bericht. Der 15-jährige Rollerfahrer wurde mit dem Rettungswagen in das Dillinger Krankenhaus gebracht.

Keine Fahrerlaubnis für den Roller

An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von etwa 1.800 Euro. Weil der 15-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für sein Gefährt ist, stellten die Beamten den Motorroller für die weitere Geschwindigkeitsüberprüfung auf dem Rollenprüfstand sicher. (pol)