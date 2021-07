Werke von Hartmut Pfeuffer sind im Schloss Höchstädt zu sehen

„Licht und Stille“ lautet der Titel der Ausstellung, die den Künstler posthum ehren soll. Seine Witwe wird zwei besondere Führungen übernehmen.

In der Schlosskapelle werden ab kommendem Wochenende ganz besondere Werke zu sehen sein. Unter dem Titel „Licht und Stille“ zeigt das Kulturforum Höchstädt in der Zeit von 10. Juli bis 8. August Werke des verstorbenen Höchstädter Künstlers Hartmut Pfeuffer. Je von 9 bis 18 Uhr ist die Ausstellung geöffnet – unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln.

Die Sahara hat ihn geprägt

„Licht und Stille“ ist das Thema dieser Ausstellung, in der Gemälde, Zeichnungen und Radierungen des Höchstädter Künstlers Hartmut Pfeuffer gezeigt werden. Die Sehnsucht nach dem ganz besonderen Licht der Wüste und deren absoluter Stille ließ ihn über Jahrzehnte hinweg alljährlich für einige Wochen große Strapazen auf sich nehmen, um in abgelegene, menschenleere Regionen der südlichen Sahara zu gelangen. Dort skizzierte und fotografierte er, um seine Eindrücke zu bewahren und später im heimischen Atelier in monumentale Landschaften und diffizile Grafiken umzusetzen, steht es in der Pressemitteilung.

Eine Liebeserklärung an die Natur

Witwe Barbara Pfeuffer bietet am Sonntag, 18. Juli, von 14 bis 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung an, und am Mittwoch, 21. Juli, um 20 Uhr hält sie einen Vortrag über die Werke und Bilder ihres Mannes mit dem Thema: Hartmut Pfeuffer – seine Kunst, eine Liebeserklärung an die Natur.

In der Schlosskapelle Höchstädt

Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth sagt: „Es freut mich sehr, dass wir mit dieser Ausstellung Herrn Hartmut Pfeuffer posthum ehren dürfen. Mein herzlicher Dank geht an seine Frau Barbara Pfeuffer für die Bereitstellung der Kunstwerke. Das Kulturforum der Stadt Höchstädt bietet für die Kunstausstellungen in der Schlosskapelle ein besonderes Bonbon, der Eintritt ist frei.“ (pm)