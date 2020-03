vor 33 Min.

Höchstädt: Wieder ruft ein falscher Polizist an

In Höchstädt ist eine Frau von einem falschen Polizisten angerufen worden.

Eine Höchstädterin sollte am Telefon erklären, ob ihre Türen und Fenster gut verschlossen sind.

Eine Frau in Höchstädt ist am Sonntagabend um 17 Uhr angerufen worden. Ein angeblicher Polizist erklärte ihr dann, dass in ihrer Nähe eingebrochen wurde und fragte nach dem Verschlusszustand ihrer Türen und Fenster.

Als die Höchstädterin misstrauisch wurde und Fragen stellte, legte der angebliche Polizist auf, so dass es zu keinem Schaden kam. Die Dillinger Polizei empfiehlt: Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen