Laster und Traktor kollidieren mit Autos

Gekracht es am Freitag in Höchstädt und Zusmarshausen. Es entstanden Schäden von mehreren tausend Euro.

Am Morgen des 25.06.2021, gegen 07.30 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Dillinger Straße in Höchstädt. Ein 42-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war zu dieser Zeit von der Stadtmitte kommend in Richtung Steinheim unterwegs. Am Kreisverkehr, bei der Staatsstraße 1171, musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein 46-jähriger LKW-Fahrer zu spät und fuhr auf den vor ihm befindlichen Fahrzeugführer auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten.

Zusmarshausen: Traktor prallt mit Auto zusammen

Am gleichen Tag gegen 16.25 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Traktor die Arnulfstraße in Zusmarshausen. Als dieser an einem geparkten Auto vorbeifuhr, kam es mit einem entgegenkommenden PKW einer 22-Jährigen zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Wagen der 22-Jährigen erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Auch hier wurde niemand verletzt.

Auffahrunfall in Diedorf

Am Freitag gegen 17.50 Uhr kam es in der Hauptstraße in Diedorf auf Höhe Hausnummer 34 zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer erkannte den verkehrsbedingt stehenden PKW eines 47-Jährigen zu spät und fuhr auf diesen auf. Dieses Fahrzeug wurde dann noch auf den davorstehendes Auto einer 58-Jährigen geschoben. Der Gesamtschaden beträgt ca. 7.500 Euro. Verletzte gab es zum Glück nicht. (pol)