Höchstädt bekommt eine Tagespflege

Das alte Postgebäude in Höchstädt wird zu einer Tagespflege umgebaut. Der Höchstädter Bauausschuss hat den Plänen zugestimmt.

Das Unternehmen Lipp hat das ehemalige Postgebäude gekauft und plant noch einen Anbau. Was in den beiden Ausschüssen am Montag noch besprochen wurde.

Von Cordula Homann

Die Betreiber des Höchstädter Pflegeheims Lipp haben das ehemalige Postgebäude gekauft. Bürgermeister Gerrit Maneth teilte auf Nachfrage mit, dass dort eine Tagespflege eingerichtet werden soll. Außerdem sei ein Anbau geplant. Der Bauausschuss stimmte den Plänen am Montagnachmittag zu. „Wir sind alle froh über das Vorhaben.“ Maneth geht davon aus, dass das Vorhaben zeitnah umgesetzt wird. Die weiteren Themen des Ausschusses:

Der Keller des Schwennenbacher Schützenheims ist feucht. Ob nun ein Entfeuchter gekauft wird oder ein Unternehmen die Ursache dafür beseitigen wird, wird sich entscheiden, wenn Angebote darüber vorliegen, was das kostet.



