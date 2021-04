vor 49 Min.

Höchstädt hat jetzt einen Entwicklungslotsen

Plus Felix Ziegler ist neu im Rathaus und kümmert sich künftig unter anderem um den Leerstand in der Innenstadt. Auch ein neuer Name für das IBIZ steht zur Diskussion.

Von Brigitte Bunk

Im Höchstädter Rathaus gibt es einen neuen Mitarbeiter. Und der ist in der Donaustadt nicht ganz unbekannt – aber in dieser Funktion wohl doch überraschend. Felix Ziegler ist im Team Stadtmarketing. Bald soll der Student, der sich als Praktikant beworben hatte, einen neuen Posten bekommen. Am Amt für Ländliche Entwicklung soll er zum Entwicklungslotsen für Höchstädt und seine Stadtteile geschult werden, das läuft im Rahmen des Netzwerk-Projekts „Neues Leben auf dem Land“ durch Leader-Projektgelder. Der erste Antrag auf Förderung wurde in der Steuerungsgruppe bei Donautal-Aktiv Mitte April bewilligt.

