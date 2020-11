23.11.2020

Höchstädt sagt den Weihnachtsmarkt ersatzlos ab

Die Höchstädter Wirtschaftsvereinigung hat sich entschlossen, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Mögliche Alternativen finden ebenfalls nicht statt.

Die Wirtschaftsvereinigung Höchstädt hat sich nach umfangreichen Abwägungen dazu entschlossen, den diesjährigen Weihnachtsmarkt ersatzlos abzusagen. In mehreren virtuellen Vorstandssitzungen hatte sich Vorsitzender Fabian Weiß mit seinen Mitstreitern über verschiedene Möglichkeiten beraten, wie man das eigentlich für Anfang Dezember geplante Event unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zur Ausbreitungshemmung des Coronavirus attraktiv gestalten könnte.

Corona ist unvorhersehbar

Die Situation um Corona entwickelt sich derzeit jedoch so unvorhersehbar, dass die Verantwortlichen letztendlich trotz aller kreativer Einfälle für einen coronasicheren Weihnachtsmarkt eine konsequente Absage in gesundheitlicher, rechtlicher und finanzieller Hinsicht für alle Beteiligten am vernünftigsten hielten, steht es in der Pressemitteilung. Die Entscheidung wurde vom Vorstand der Wirtschaftsvereinigung mit schwerem Herzen aber einstimmig getroffen. (pm)

