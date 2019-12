18.12.2019

Höchstädter Autorin für Preis nominiert

Kristina Dumas schreibt für Kinder

Von Kim Schuhmacher

Hunde, die Sprengstoff erschnüffeln, Rettungshunde, Therapiehunde zum Streicheln in Altenheimen, Lamas, die auf Schafherden aufpassen, und Schafe, die Kulturlandschaften erhalten, indem sie Moore pflegen und Deiche schützen. Und wie arbeiten eigentlich Trüffelschweine?

All das und noch vieles mehr ist in Kristina Dumas’ neuem Buch „Tierisch gute Berufe – Profis mit Fell und Federn“ zu finden. Mit vielen Bildern und Sprechblasen erklärt die gebürtige Höchstädterin, wie sehr Tiere im Alltag helfen, welche „Berufe“ sie haben, wie auch Kinder Tiere schützen können und wie mit ihnen umzugehen ist.

Der neueste Teil ihrer Kindersachbuchreihe, ihr mittlerweile elftes Buch, wurde sogar für den Jugendsachbuchpreis 2019, der vom Verein für Leseförderung verliehen wird, nominiert und schaffte es dort in die finale Runde unter die besten fünf Werke in der Kategorie „Originaltitel“.

Einige Monate saß die 49-Jährige an ihrem neuesten Werk. Aber das sei normal, erzählt sie. Das nächste Buch ist auch schon in Arbeit, sodass jährlich ein bis zwei Bücher herausgegeben werden können. Unterstützt wird die Autorin dabei von der ganzen Familie. Die zwölfjährige Tochter, die zehnjährige Nichte und auch die Mutter in Höchstädt lesen fleißig jedes ihrer Bücher, bevor es veröffentlicht wird.

Leben kann Kristina Dumas allein vom Verkauf ihrer Werke allerdings nicht. Hauptberuflich ist sie Journalistin beim BR und hat dort auch ihre Freude am Schreiben von Kinderbüchern entdeckt. Während sie in jungen Jahren eher als Kinderreporterin unterwegs gewesen ist und mit Schreiben nicht viel am Hut hatte, fing sie mit etwa 40 Jahren an, Reportagen für Kinder zu verfassen.

So ähnlich wie diese sind ihre veröffentlichten Kinderbücher aufgebaut. „Ich schreibe ja keine Romane, sondern bereite einfach journalistisch Themen für Kinder auf“, erzählt die inzwischen in München wohnhafte Höchstädterin. „Ich würde mir nie zutrauen, einen Roman zu schreiben.“

Lesen macht ihr allerdings Spaß. Momentan faszinieren sie die Bücher der Traumforscherin Ortrud Grön, aber auch Comicreihen verschlingt sie gerne. Außerdem bezeichnet sie sich selbst als „Sauna-Fan“, und für die sportliche Betätigung macht sie Yoga.

Ein kleines Rezept zum Verfassen von Kinderbüchern hat sie ebenfalls noch: „Eine einfache Sprache ist natürlich wichtig. Dann erfinde ich meistens noch eine kleine Figur – in meinem neuesten Buch ist das der „Schweinehund“ –, um das Geschehen zu kommentieren. Damit verpasse ich dem Buch ein paar lustige Elemente. Ich finde es nämlich wichtig, dass Sachbücher für Kinder nicht so trocken, sondern auch witzig sind.“

