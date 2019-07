vor 53 Min.

Höchstädter Ehepaar in Pool mit Drohne gefilmt

Eine Drohne hat sich in Dillingen selbständig gemacht.

Ist das erlaubt? Das Höchstädter Paar hat die Verfolgung aufgenommen.

Ein Ehepaar aus Höchstädt hat sich am Mittwochabend gegen 19.25 Uhr bei den schönen Sommertemperaturen einen gemütlichen Abend in ihrem Pool in der Vogteistraße gemacht. Plötzlich fiel ihn einen eine weiße Drohne auf, die für mehrere Minuten über ihrem Anwesen stand und auch Filmaufnahmen machte.

Der Mann hat eine Gruppe angetroffen

Durch den Geschädigten wurde die Drohne bis zu einer Personengruppe von zwei Männern im Alter von circa 30 und 45 Jahren und einer Frau, circa 30 Jahre alt verfolgt, die sich in der Nähe aufgehalten hatten.

Es ist eine Straftat

Grundsätzlich gilt für Drohnen ab 0,25 Kilogramm eine Kennzeichnungspflicht mit Name und Adresse des Eigentümers. Ab zwei Kilogramm muss außerdem ein Kenntnisnachweis vorgelegt werden. Außerdem ist es verboten, seine Drohne über Wohngrundstücken, Menschansammlungen oder Einsatzorten der Polizei und Rettungsdiensten aufsteigen zu lassen, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Auch das Fertigen von Bildern und Videos ohne die Zustimmung der aufgezeichneten Personen ist eine Straftat. (pol)

Lesen Sie auch:

Drohne stürzt ab: Frau wird verletzt

Vermisste 84-Jährige wurde tot aufgefunden

Junge Reiterin stürzt vom Pferd

Themen Folgen