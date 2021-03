vor 31 Min.

Höchstädter Firma Grünbeck bringt Neues auf den Markt

Ein Werkzeug soll helfen, vorhandene Heizsysteme auf eine optimale Qualität zu bringen. Was der Endverbraucher davon hat.

Bei schlechter Heizwasserqualität oder einer Sanierung eines älteren Systems ist eine Kreislaufaufbereitung notwendig. Um das Wasser im vorhandenen Heizsystem auf eine optimale Qualität zu bringen, kann Grünbeck dem Installateur laut Pressemitteilung ein neues Werkzeug an die Hand geben. Mit dem desaliQ Inline-Regelmodul wird die Kreislaufaufbereitung effektiv und zuverlässig durchgeführt. Durch den ergonomischen Tragegriff und das minimale Gesamtgewicht kann es einfach und komfortabel an den Einsatzort gebracht werden. Die gut zugänglichen Anschlüsse sorgen dafür, dass das Werkzeug in weniger als fünf Minuten einsatzfertig ist.

Eine intelligente Lösung

Selbst Hochtemperatur-Systeme bis 80 ˚C können bei vollem Betrieb im Kreislauf aufbereitet werden. Durch die hohe Umwälzleistung von bis zu 900 l/h ist die Sanierung auch großer Heizungsanlagen in kurzer Zeit möglich. Herzstück des neuen Produkts ist die intelligente Steuerung. Auf einem großen Farbdisplay werden alle wichtigen Parameter übersichtlich dargestellt. Mit den robusten Bedientasten an der Steuerung erfüllt das Gerät alle Ansprüche für einen zuverlässigen Einsatz auf der Baustelle.

Die Leitfähigkeitssensoren des Inline-Regelmoduls überwachen permanent die Qualität des Rein- und Heizwassers. Zudem trägt der verbaute Wasserzähler dazu bei, dass der Fachhandwerker immer die aktuellen Werte im Blick hat. Trotz des geringen Gewichts verfügt das desaliQ Inline-Regelmodul über ein stabiles Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Alle Einzelkomponenten werden zuverlässig geschützt.

Schnell zu reinigen

Das desaliQ Inline-Filtermodul filtert mit insgesamt sechs Filterkerzen Verunreinigungen aus dem Wasser. Diese große Filterfläche führt dazu, dass das Inline-Filtermodul sogar bei starker Verschmutzung des Heizwassers über eine Woche lang genutzt werden kann, bevor die Filterkerzen ausgetauscht werden müssen. Der integrierte Hochleistungsmagnet sorgt dafür, dass metallische und magnetische Schmutzpartikel entfernt werden. Durch die Bauweise können die verunreinigten Filterkerzen werkzeuglos in kürzester Zeit getauscht werden. Auch der integrierte Magnetabscheider ist unkompliziert und schnell zu reinigen.

Das Filtermodul wird in Kombination mit dem Grünbeck-Beutelharz in der Mischbettpatrone desaliQ:MB9 eingesetzt, wodurch eine gleichzeitige Filtration und Vollentsalzung des Kreislaufwassers möglich ist. Bei größeren Heizsystemen kann der Fachhandwerker mehrere Patronen in Reihe schalten. Dies spart wertvolle Zeit.

Vollentsalztes Wasser verwenden

Damit immer gewährleistet sei, dass optimales Wasser im Heizwasserkreislauf fließe, empfiehlt Grünbeck bei der Erstbefüllung vollentsalztes Wasser zu verwenden. Um die Erstbefüllung optimal überwachen und steuern zu können, bringe Grünbeck mit dem desaliQ Basis-Füllmodul ein neues Werkzeug auf den Markt. Ein Vorteil für den Fachhandwerker sei, dass die verbaute Steuerung des Füllmoduls den Befüllvorgang automatisch am Kapazitätsende der Patrone abschaltet.

Grünbeck empfiehlt das langjährig erprobte 2-Komponenten-System aus vollentsalztem Wasser und der Dosierflüssigkeit thermaliQ safe. Dadurch werde das Heizsystem sicher und zuverlässig vor Korrosion geschützt, sondern auch der pH-Wert des Heizwassers im optimalen Bereich stabilisiert. Alle Vorgaben zur salzarmen Fahrweise gemäß VDI 2035 werden durch die kombinierte Verfahrensweise eingehalten. Verkaufsstart ist April, die Auslieferung beginnt im Juni. (pm)

