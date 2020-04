04:37 Uhr

Höchstädter Wirt spendiert Gratis-Essen für die Alltagshelden

Beim Chef des Restaurants Poseidon in Höchstädt brummte der Laden – bis Corona kam. Jetzt will Paris Antonoglou aus der Not eine Tugend machen

Vor genau zwei Jahren hat Paris Antonoglou sein Restaurant Poseidon am Höchstädter Marktplatz eröffnet. „Das Lokal schlug ein, es lief überragend“, sagt der 50-jährige Gastwirt. Bisher. Denn auch für Antonoglou haben sich mit der Corona-Pandemie die Zeiten geändert.

Er hat vor der Krise viele Lebensmittel eingekauft

Die Gaststätten sind geschlossen. Gäste des Poseidon, die bei wärmeren Temperaturen auch in Scharen den Höchstädter Marktplatz bevölkert haben, sitzen jetzt zu Hause in ihren Stuben. Antonoglou hat zwar nun den Lieferservice forciert. „Aber das wissen die meisten noch nicht.“ Und so sitzt der Wirt jetzt auf einer Menge Lebensmittel, die er noch vor der Krise für seine Gäste eingekauft hat.

Einfach ein Gericht aus der Mittagskarte heraussuchen

Antonoglou hat nun aus der Not eine Tugend gemacht. Der Wirt richtet am kommenden Montag, 6. April, ein Dankeschön-Essen aus. „Das Restaurant Poseidon möchte sich bei allen Helfern, die in der Corona-Krise besonders gefordert sind, bedanken“, teilt Antonoglou mit. Und so können sich am Montag Ärzte, medizinisches Personal in Krankenhäusern und beim Rettungsdienst, Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr und THW kostenlos ein Gratis-Gericht aus der Mittagskarte im Poseidon, das unter der Telefonnummer 09074/4299577 erreichbar ist, heraussuchen und abholen. Das Restaurant hat in der Zeit von 11 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

Er ist für einen Ansturm von 1000 Gästen gerüstet

Der 50-jährige Grieche, der in Augsburg geboren wurde, in Langweid aufgewachsen ist und inzwischen in Höchstädt wohnt, bittet darum, keine Scheu zu haben, das Gratis-Angebot anzunehmen. „Ich bin für einen Ansturm gerüstet“, sagt Antonoglou. Er denke, dass er bis zu 1000 Menschen an diesem Montag mit einem Essen eine Freude bereiten könne. Er habe sich gedacht, dass es schade sei, wenn gute Lebensmittel am Ende verderben. Und auf diese Weise könne er jetzt denen, die die Corona-Krise meistern helfen, etwas Gutes tun. (bv)

Lesen Sie auch:

Keine "Primärversorger": Die Physiotherapeuten sind in Not

Die Fussl Modestraße kommt nach Dillingen

Den Eckturm der Dillinger Stadtmauer entdeckt

Themen folgen