15:45 Uhr

Höchstädterin bestellt Wäschetrockner, bekommt ihn aber nicht

Höchstädterin fällt auf Betrüger rein. Auch ein Buttenwiesener wurde online betrogen.

Ein Mann aus Buttenwiesen hat am 2. März über ein Kleinanzeigenportal im Internet eine Zündapp im Wert von 750 Euro gekauft. Nach Verhandlungen überwies er das Geld auf das Konto des Verkäufers an eine Berliner Bank. Danach fand kein Kontakt mehr statt, auch die Ware wurde nicht geliefert. Auch eine Höchstädterin ist Opfer eines Online-Betrugs geworden. Am 7. März erwarb sie über einen Online-Shop einen Wäschetrockner im Wert von 328 Euro.

Geld auf ausländisches Konto überwiesen

Das Geld überwies sie auf ein ausländisches Empfängerkonto. Erst danach wurde sie misstrauisch und recherchierte die Firma im Internet. Dabei stieß sie auf mehrere Seiten die vor dem Shop warnten, da es sich um einen Fakeshop handelt. Die hinterlegten Rufnummern sind auch nicht mehr erreichbar, teilt die Polizei mit. (pol)

